Hac ön kayıtları devam ediyor… Hac kayıtları başvuru ücreti ne kadar?

Hac ibadeti yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden yapılacak ön başvuru için kayıt gerçekleştiriyor. Hac kayıtları başvurusu, 26 Ocak'a kadar devam edecek, İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlar için 250 TL ön kayıt ücreti yatıracak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2023 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın beklediği ön başvuru süreci e-Devlet uygulaması üzerinden başladı. Hac ön kayıtlarını yaptıracak olan vatandaşlar e devlet şifresi ile işlemlerini gerçekleştirecekler.

HAC ÖN KAYITLARI E DEVLET BAŞVURU EKRANI

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyeceklerin işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerini bildirdi.

Bu yılki hac ön başvurularına ilişkin bilgi veren Erbaş, “2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bu işlemlerini 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir. Detaylı bilgi için Başkanlığımız Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezimizden bilgi alınabilecektir.” dedi.

Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellenecek.

Kaydı Başkanlıkça yenilenen hacı adaylarımız kuraya gireceği; il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini e-devlet üzerinden yapabileceklerdir. Hacı adaylarımız e-Devlet üzerinden “Oda Tercihli” veya “Otel” konaklama türlerinden birini tercih edebileceklerdir.

HAC BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlar; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 (İkiyüzelli) TL ön kayıt ücreti yatıracak.​ Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu sebeple vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, hac müracaatlarını belirlenen süre içerisinde yapmaları önem arz etmektedir.

05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden müracaatını tamamlamayan vatandaşların talep etmeleri halinde, ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.​​ Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra mağduriyet yaşamamaları için kayıt durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler; bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olanlar durumlarını süresi içinde düzeltebileceklerdir. ​Detaylı bilgi için iletişim merkezimizi (0850 260 13 13) arayabilirsiniz.

HAC KAYITLARI BAŞLADI

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 haccının yapılmadığını, dolayısıyla bu yıllarda ön kayıtları almadıklarını anımsattı.

Suudi Arabistan makamlarının 2022'de salgın tedbirleri kapsamında, Türkiye'den sadece 37 bin 770 hacı adayını kabul ettiğini hatırlatan Bircan, geçen yıl yapılan hac organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

2023 hac ibadeti için ön kayıtlarının başlaması için yoğun bir talebin olduğunu dile getiren Bircan, “Hac ve Umre Kurulumuzun aldığı karar gereği ilk defa hacca başvuracak vatandaşlarımıza bir imkan tanındı. Bu imkan sonucunda vatandaşlarımız, 5-26 Ocak'ta müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabilecekler.” dedi.

Daha önce kaydı olmayanların başvurularını yaptıktan sonra anlaşmalı bankalardan ön kayıt ücreti ödemeleri gerektiğine dikkati çeken Bircan, şu bilgileri verdi:

“Ücreti yatırdıktan sonra konaklama tercihlerinde bulunacaklar. Alt ve üst kategoriler var. Vatandaşlarımız, ekonomik durumlarına göre tercihte bulunabilecekler. Yanında kiminle gidiyorlarsa onu da yazacaklar ve 2023 yılı için belirlenecek tarihte önceden bekleyen kardeşlerimizle kuraya girecekler. Kurada isimleri çıktığı takdirde hac ibadetini yapmaya gidebilecekler.”

2020'de kuradan ismi çıkan ve kesin kayıt elde edenlerin haklarının baki olduğuna işaret eden Bircan, “Onlar malum 65 yaş sınırı ve aşılarının eksik olmasından dolayı gidememişlerdi. Kurulumuzun aldığı karar gereği 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip paralarını içeride bloke eden kardeşlerimiz, 2023'te 65 yaş üzerine izin verildiği takdirde hacca direkt gidecekler.” ifadelerini kullandı.

Hacı adaylarının başvuru sürelerini çok iyi takip etmeleri gerektiğinin altını çizen Bircan, vatandaşların haklarını daha iyi korumak amacıyla kayıtları e-Devlet üzerinden aldıklarını dile getirdi.

1 – Hac ön kayıt başvurularından sonra süreç nasıl işleyecek?

İlk defa hacca gidecek adaylar, 5-26 Ocak'ta e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek.

Geçmiş yıllarda kayıt yaptıran ve 2020 kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri otomatik güncellenecek. Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.

2 – 2020 kurasında ismi çıkan, ancak 65 yaş sınırı nedeniyle 2022'deki hacca gidemeyen adayların durumu olacak?

2020'de kesin kayıt hakkı elde edip 65 yaş sınırı ve Kovid-19 şartları nedeniyle hacca gidemeyenlerin hakları saklı.

Hac ve Umre Kurulunun aldığı karar göre, 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip paralarını bloke eden ve geçen yıl 65 yaş üzerinde olduğu için hac farizasını yerine getiremeyen adaylar, bu yıl izin verildiği takdirde hacca doğrudan gidebilecek.

3 – Geçmiş yıllarca başvuru yapan ve sırasını bekleyen adayların kurada çıkma ihtimalleri nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre, geçmiş yıllarda hac başvurusu yapan ve sırasını bekleyen yaklaşık 2,5 milyon hacı adayı bulunuyor. Başkanlığın kura sisteminde önceden bekleyenlerin katsayıları yüksek olduğu için kurada çıkma ihtimali de artıyor.

4 – Hacca gitmeye hak kazanan, kurada ismi çıkmayan birini yanına almak isterse hakları kaybolacak mı?

Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse, kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.

5 – Bu yıl Türkiye'ye kaç kişilik kontenjan ayrılacak?

Geçen yıl Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl daha fazla kişinin hacca gitmesi bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabi ile 2023 Hac Protokolü'nü imzalayacak. Bu toplantıda Türkiye'nin hac kotası netleşecek. Toplantıda yaş sınırının olup olmayacağı, aşı konusundaki belirsizlikler karara bağlanacak.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının Türkiye'ye, nüfusunun binde biri oranında kota vermesi bekleniyor. Bu sayının da yaklaşık 85 bin olması öngörülüyor.