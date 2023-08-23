Hastanelik ettiler! Tek suçları hayvan beslemek

Samsun'un İlkadım ilçesinde sokak hayvanlarını besleyen biri kadın iki hayvansever, iki kişinin saldırısına uğradı.

İsmail AKDUMAN

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Emekli biyoloji öğretmeni Ahmet Fevzi Uyar ve gönüllü Yasemen Yavuz, geçtiğimiz gün İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde mezarlık yanında bulunan alanda sokak hayvanlarını beslemeye gitti.

İddialara göre düzenli olarak bölgeye giden ve hayvanları besleyen Yavuz ve Uyar’ın yanında aracı ile duran iki kişi, kendilerini savcı olarak tanıtıp, küfür etmeye başladı.

Çıkan tartışma sırasında da kimliği tespit edilemeyen bu kişiler, hayvanseverlere tekme tokat saldırdı.

Darbelerle yaralanan Uyar ile Yavuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından da jandarmaya başvurarak bu kişiler hakkında şikayette bulundu.

SAVCI OLDUKLARINI SÖYLEMİŞLER

Darp nedeniyle gözü moraran ve dudağı patlayan Ahmet Fevzi Uyar, “Biz, can dostları düzenli olarak besleyen gönüllüleriz. Kadamut Mezarlığı’nın olduğu bölgede düzenli besleme yaptığımız yerde can dostlara yemek verirken, bir anda yanımızda bir araç durdu. Baba ve oğlu olduğunu sonradan öğrendiğimiz iki kişi bize küfürler yağdırarak saldırıda bulundu. Ben ve yanımdaki genç kız, yumruk darbeleri aldık. Vücudumuzun çeşitli yerlerinde kırık ve hasarlar var. Hastaneye gidip darp raporu aldık. Sonra jandarmaya şikayetçi olduk. Saldırganlar kendilerini savcı olarak tanıtıp bize saldırdılar. Hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelemi sürdüreceğim” dedi.

HAYTAP’TAN VALİYE ÇAĞRI

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun İl Temsilcisi Gül Turan ise saldırıyı kınayarak, “Şehir eşkıyalarını, tecavüzcüleri, torbacıları toplasınlar. Sokakların böyle temizlenmesi gerekiyor. Herkeste silah var. Samsun için tedbir alınması gerekiyor. Sokak hayvanlarını besleyen insanlardan ne istiyorlar? Bu saldırı da planlı da olabilir. Gönüllülerimizin vücudunda kırıklar var. Sayın Valimizin bu durumu görmesini ve şahısların tespit edilerek yakalanmasını istiyoruz” diye konuştu.