Hayal sattınız halkı oyaladınız

Kanal İstanbul’un etrafına kurulması planlanan Yenişehir’in imar uygulamalarında kriz sürüyor. CHP’li Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Hayaller Kanal İstanbul, gerçekler bitmeyen imar uygulamaları” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul'un çevresine kurulması planlanan Yenişehir sınırları içinde Arnavutköy Baklalı Köyü'ndeki imar uygulamaları hakkında ilgili kurumlara yazı gönderdi. 2020 yılı 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Arnavutköy'de 3 bin 750 konut, 2022 sosyal konut projesi kapsamında da 23 bin 500 sosyal konut yapılmasının planlandığı belirtilerek mülkiyet tahsisi ve imar uygulama dosyalarının tamamlanması istendi. CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Yenişehir'in imar uygulamasında kriz yaşandığına dikkat çekerek “İstanbul'da sosyal konut kuraları bile en son sıraya atıldı” dedi.

Çevre Bakanı Murat Kurum'un 2018 yılından beri bölgedeki imar uygulamasının bitirileceğine ilişkin açıklamalarına atıf yapan Ataman “Bakandan ses yok. Kulislerde, hala imar uygulamasını bitirmediği için Cumhurbaşkanı ile aralarının açıldığı, seçim öncesi bir kabine revizyonu olacağı ve görevden alınacağı yine konuşuluyor. Biz senelerdir ‘bu imar uygulaması olmaz, olamaz' dediğimizde bize her mecradan cevap yetiştiren bakanlık ve TOKİ yetkililerine sesleniyorum: Kim haklı çıktı? Hayallerle insanları kamuoyunu oyaladınız, hayal sattınız. TOKİ alanda 8 ihaleye çıktı iptal etti, imar uygulaması bitmedi. Hayaller Kanal İstanbul , gerçekler bitmeyen imar uygulamaları yapılmayan ihaleler”