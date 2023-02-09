Her felaketten sonra IBAN

İktidarın her doğal afet sonrası IBAN numarası paylaşarak halktan bağış talep etmesi tepkilere yol açtı. İYİ Partili Yılmaz, “5 milyarlık kaynak teklifimizi AKP-MHP reddetti” dedi.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Deprem, orman yangını, sel… Yaşanan her felaketin ardından yetkililer IBAN gönderiyor, vatandaştan destek istiyor. Son olarak önceki gün Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi “Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı, AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum. AFAD'ın ülkemizin önde gelen tüm bankalarının ve katılım şirketlerinde bulunan Türk lirası ve döviz hesaplarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır” çağrısında bulundu.

KOMİSYONDA TEKLİF

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Erzurum Milletvekili Naci Cinisli yalnızca dört ay önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda afet durumlarında halktan IBAN alınmaması gerektiğini söylemişti. Vekiller, doğal afetlerden sonra vatandaştan yardım toplamak için IBAN gönderildiğini ancak bunun için devlet eliyle bir fon oluşturulması gerektiğini belirterek 5 milyar TL'lik bir kaynak artırımı yapılmasını istemişti.

GÜVENİ ZEDELER

Teklifin gerekçesinde, “İktidarın yaşanan afetlerin ardından yardım kampanyaları başlatması ve IBAN numarası paylaşmak suretiyle vatandaştan nakdi yardım talep etmeyi adet edinmiş olması kamuoyunun devlet kurumlarına olan inancını ve güvenini zedelemektedir. Doğal afetler neticesinde ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlarımıza bizzat devlet eliyle maddi destek verilmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir.” ifadeleri kullanıldı. Vekillerin 5 milyar TL'lik kaynak arttırımı teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.