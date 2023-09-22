HGS ve OGS’de “kaçak geçiş” rekoru

Köprü ve otoyollarda geçiş yapılırken kullanılan HGS-OGS’de geçen yıl ‘kaçak geçiş’ rekoru kırıldı. 2022’de tam 26 milyon 737 bin 333 araç kaçak geçiş yaptı. 364 milyon gelir kaybı yaşandı ve 207 milyon liralık kaçak geçiş bedeli tahsil edilemedi.

Veli TOPRAK

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Sayıştay'ın Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ilişkin 2022 yılı denetim raporunda, kaçak geçişlerin bilgilerine yer verildi. Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanılarak 31 milyon 572 bin geçiş yapıldı ve 274 milyon 512 bin lira gelir elde edildi.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanan araçlar ise 486 milyon 77 bin adet geçiş yaparak 4 milyar 231 milyon 610 bin lira gelir bıraktı.

Raporda, toplam 4 milyar 506 milyon olan gelirin 4 milyar 142 milyonunun tahsil edildiği belirtildi ve “2022 yılı içerisinde HGS ve OGS'den toplam 26 milyon 737 bin 333 adet ihlalli geçiş gerçekleşmiştir. İhlalli geçişler; plakası tespit edilebilen araçların geçişleri, plakası tespit edilemeyen araçların geçişleri ve yabancı plakalı araçların geçişlerinin toplamından meydana gelmektedir” denildi.

KAÇAK GEÇİŞ BEDELİ TAKİP EDİLSİN

Raporda, vergi daireleri tarafından gelir kaybedilmesi gereken kaçak geçiş tutarları dışında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 207 milyon 174 bin liralık kaçak geçiş bedelini takip etmediğine dikkat çekildi.

Karayolları şu şekilde uyarıldı: “Yapılan incelemede, 2022 yılına ait toplam 207 milyon 174 bin 467 TL tutarında kaçak geçiş bedelinin vadesinde tahsil edilemediği, söz konusu bedellerin Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında takip edilmesi gerekirken takip edilmediği tespit edilmiştir. Kamu İdaresince, bulgu konusu husus kabul edilmiş olup 2023 yılı içerisinde vadesinde tahsil edilemeyen 207 milyon 174 bin TL kaçak geçiş bedeli için gerekli muhasebe kayıtlarının yapıldığı belirtilmiştir.”



Vergi Dairesi tarafından gelir kaydedilmesi gereken kaçak geçiş tutarı: 81.175.320,00

KGM tarafından gelir kaydedilmesi gereken kaçak geçiş tutarı: 20.293.830,00

Vergi Dairesi tarafından gelir kaydedilmesi gereken kaçak geçiş tutarı: 747.522.547,00

KGM tarafından gelir kaydedilmesi gereken kaçak geçiş tutarı: 186.880.637,00

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