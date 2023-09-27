Hırsızın peşinden depara kalktı ama…
Balıkesir'de 60 bin TL değerindeki iki saati, satın almak için deneyeceğini söyleyerek çalan hırsızın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Edremit ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Gümüşçü dükkanına gelen kişi saat satın almak istediğini söyledi.
Beğendiği modelleri seçen şüpheli, toplam 60 bin TL değerindeki iki saati denemek için bileğine taktı. Saatlerden biri bileğindeyken diğerini çıkarıp, incelemeye başlayan şüpheli aniden koşmaya başladı.
Satış sorumlusu kadın çalışan, iki saati de çalan şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Şüpheli, alışveriş merkezinin kapısından çıkıp, izini kaybettirdi. Çalışanların ihbarıyla gelen jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)