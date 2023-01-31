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Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğu ziyarete kapatıldı

Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, Beyoğlu’nda bulunan başkonsolosluğun 30 Ocak’tan itibaren geçici süreyle ziyarete kapatıldığı açıklandı.

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Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğu ziyarete kapatıldı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu, olası protesto gösterileri nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

Başkonsolosluktan yapılan açıklamada “İstanbul’daki konsolosluk geçici olarak ziyarete kapatılmıştır. Bunun nedeni, bölgedeki olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdittir. Hizmetler mümkün olduğunca online olarak devam edecektir” denildi.

ABD VE AVRUPA ÜLKELERİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD, Fransa ve Almanya büyükelçilikleri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye için yüksek terör riski uyarısı yayınlayarak vatandaşlarına kalabalık yerlerden uzak durma ve dikkatli olma çağrısı yapmıştı.

Üç ülkenin açıklamasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınlamıştı.

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