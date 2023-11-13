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HÜDA-PAR mitinginde skandal görüntü! Yapıcıoğlu yanındaki isim dikkat çekti

HÜDA-PAR’ın Batman’da düzenlediği mitingde yüzleri maskeli, Hamas üniformalı kişiler boy gösterdi. Filistin’e destek mitinginde parti genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun hemen yanında oturan isim de dikkat çekti...

Özgür CEBE
Yayınlanma: 11:33 - 13 Kasım 2023 Güncellenme:
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Hür Dava partisi (HÜDA-PAR) Batman'da dün Aksa Tufanı’na destek mitingi düzenledi. Mitinge HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da katıldı.

KÜRSÜYE HAMAS ÜNİFORMALI GRUPLA ÇIKTI

Yapıcıoğlu kürsüye Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının üniformasını giymiş, hücum ve canlı bomba yelekli yüzleri maskeli bir grupla birlikte çıktı. Hamas üniformalı grubun Zekeriya Yapıcıoğlu'nun hemen arkasında durması ise dikkatlerden kaçmadı.

Eski Hizbullah yöneticilerinden Enver Kılıçarslan (Beyaz sarıklı) protokolde Hüda Par Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun yanından oturdu.

ESKİ HİZBULLAH YÖNETİCİLERİNİN YANINDA OTURDU

Yapıcıoğlu, miting için ayrılan protokol kısmında eski Hizbullah yöneticilerinden Alimler ve Medreseler Birliği Başkanı Enver Kılıçarslan'ın yanında oturması dikkat çekti. Enver Kılıçarslan, İstanbul'da Med Zehra Vakfı Başkanı İzzettin Yıldırım ile İslamcı Feminist Konca Kuriş'in de aralarında bulunduğu 42 kişinin öldürülmesiyle ilgili 11 sanıklı Hizbullah davasında yargılandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN CEZALANDIRILMIŞTI

Aralarında Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden Hacı İnan'ın da bulunduğu dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş. Enver Kılıçarslan terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırılmıştı. Kılıçarslan'ın İran'lı Ali Hüseyin aracılığıyla 1987 yılında İran'a gittiği, Kum kentinde bulunan Hüccetiye Medresesinde eğitim alırken öldürülen Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu ile tanıştığı, İran'dan Türkiye'ye dönüşünde Hüseyin Velioğlu'nun kendisini ziyaret ettiği bildirildi.

Bazı yakınlarının PKK'lı teröristlerce öldürülmesi üzerine gittiği camilerde terör örgütü aleyhine konuşmalar yaptığı, vaazlar verdiği öğrenildi. İstanbul'da örgüt elebaşlarından Hacı Bayancık'ın yanına gittiği, Bayancık'ın çocuklarına Kur'an dersi verdiği, Hüseyin Velioğlu'nun öldürülme üzerine Hacı Bayancık ile birlikte Kartal'da bir evde saklandığı, burada çıkan çatışmada Hizbullah askeri kanat sorumlusu tetikçi Mahmut Kaya'nın öldürüldüğü operasyonda sağ yakalandığı ve üzerinden Hüseyin Gökalp adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı bildirildi.

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