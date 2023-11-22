Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
Çanakkale'de aralarında alacak meseledi nedeniyle husumet olan Y.B. ile Mehmet Onay elefonda tartıştı. Tartışmanın ardıdan Mehmet Onay'ın kapısına dayanan Y.B. enden çıkan Onay'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Gelibolu ilçesinde yaşayan Y.B., daha önceden borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu Mehmet Onay’ı telefonla aradı. Görüşmeden sonra Y.B., saat 01.00 sıralarında
pompalı tüfekle Onay’ın bulunduğu Kore Kahramanlar Caddesi’ndeki evin önüne geldi.
Sokakta bağıran Y.B.’yi gören Onay, evden çıktı. Bu sırada Y.B., pompalı tüfek ile 2 el ateş ederek Onay’ı göğsünden vurarak ağır yaraladı.
İhbarla bölgeye ekipler, gönderildi. Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Onay, hayatını kaybetti.
Kaçan şüpheli, polisin sıkı takibi ile yakalanıp, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)