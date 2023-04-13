İBB Meclisi’nde hakaretler havada uçuştu, İmamoğlu tepki gösterdi

İBB Meclisi’nde 2022 yılı faaliyet raporu görüşmeleri sırasında gerilim çıktı. AKP’li Murat Türkyılmaz’ın konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret ederek yüzsüzlük ve pişkinlikle suçlamasına İmamoğlu “Sabırla dinliyorum. Konuşmanın içinde 50’ye yakın hakaret var” diye tepki gösterdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde 2022 yılı faaliyet raporunu sunmasının ardından meclis sıralarına geçerek siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaları dinlemeye başladı. Kürsüye İmamoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu ve seçim vaatlerinin yer aldığı klasör ile çıkan AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın konuşması tepkilere neden oldu.

İmamoğlu'nun en başarısız İBB başkanı olduğunu savunan Türkyılmaz İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak yaptığı mitingleri eleştirdi. Türkyılmaz “Bu şehrin başına gelmiş en büyük politik felaketsiniz. Layığınızı bulacaksınız ve kaybedeceksiniz. İETT ihalelerini yandaşla verdiniz. Terör bağlantılı kişileri işe aldınız. Özel jetlerle mitinglere katıldınız” dedi.

MECLİS BAŞKANINDAN ÜSLUP UYARISI

Türkyılmaz'ın “Göreve gelir gelmez israf şovu adı altında Yenikapı'da araçları dizerken bugün çok daha fazlasını kiralama yüzsüzlüğü gösterebilmektir” sözü tepkiyi yükseltti. Oturumu yöneten İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, üslubuna dikkat etmesi için Türkyılmaz'ı uyardı.

“50'YE YAKIN HAKARET”

İmamoğlu da söz alarak “Sabırla dinliyorum. İçinde 50'ye yakın hakaret var” diye tepki gösterdi. Oturumu yöneten Okul “Hakaret yok eleştiri var. Son söylediği kelime ile ilgili uyarıda bulundum” dedi. İmamoğlu “Seviyesiz bir takım cümleler, her biri hakaret. 50'ye yakın hakaret. Çıkartır listesini yollarım” diye tepkisini sürdürdü. Türkyılmaz “Bu konuda sizin seviyenize ulaşamayız” deyince salondan tepkiler yükseldi. Okul, meclis üyelerini sakin olmaya davet etti.

“İMHA EDİLECEKSİNİZ”

Türkyılmaz benzer içerikli konuşmasına devam ederek “2024'te inşallah imha edileceksiniz. Başarılı olduğunuz başlıklar da var. Bu kadar büyük bir çöküşe ve başarısızlığa rağmen cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak ortalıkta dolaşmanız, şehir şehir dolaşmanız… Kendilerine, 16 milyon adına Cumhur İttifakı olarak reklam ve algı yönetiminde en iyi belediye başkanı madalyasını layık görüyoruz” dedi.

“MURAT BEY KENDİNİ İMHA ETTİ”

Türkyılmaz'ın tepki çeken konuşması boyunca AKP'li meclis üyeleri ile İmamoğlu ve CHP'li üyeler arasında sözlü sataşmalar yaşandı. Türkyılmaz'ın konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı şöyle konuştu:

* Normal şartlar altında muhalefet eleştiri yapar iktidar cevap verir. Ama bugün Murat beyin söylediği hiçbir şeye cevap vermeyeceğiz. Çünkü cevap vermeye değer bir tek cümle ve eleştiri sunmadı. Hakaret etme amaçlı bir konuşma yaptı. Bizi imha etmekten bahsetti. Murat bey kendi kendini burada imha etti. Bulunduğu konuma da kendisinin de saygınlığına gölge düşürdü. Şov yapacağım, prim kasacağım diye 16 milyon İstanbullunun İBB Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na hakaret edemezsiniz.

* AK Parti grubu, meclisin başladığı saatten itibaren meclisi germek üzerine strateji kurmuş. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz bu hakaretlere cevap vermeyeceğiz. Varsa eleştirilere cevap vereceğiz, doğru bildiğimizi söyleyeceğiz, İstanbullulara 4 yılın hesabını vereceğiz. Burada pişkinlik varsa, Cumhurbaşkanı'nın ifadesi ile ‘İstanbul'a ihanet edenlerin' hala burada konuşmaya devam etmesi pişkinliktir. Bugün bu şehri yaşanmaz hale getirmemiş gibi konuşuyorlar.

Türkyılmaz da tekrar söz alarak “imha” ifadesi ile genel ve yerel seçimleri kastettiğini savunarak “Sandıklarda sizleri imha etmeye azmettik” dedi. Gerilimin ardında Okul, oturuma iftar için ara verdi. Oturum 21.00'da tekrar başlayacak.

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