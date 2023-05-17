İçişleri’nden Tekirdağ Belediyesi’ne soruşturma
İçişleri Bakanlığı, "depremzedelerin kaldıkları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu" iddiası üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. İddianın karalama kampanyası olduğunu ifade eden belediye sürenin uzatıldığını duyurmuştu.
İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.