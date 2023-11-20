İddiaların ardından İYİ Parti’nin bilançosu açıklandı

Parti içi yolsuzluk iddialarının ardından İYİ Parti Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı, partisinin son bir yıllık gelir ve giderlerine ilişkin özet bilançosunu paylaştı.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in hesaplarının incelenmesi için başvuruda bulunan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partinin kasasından 132 milyon liranın buharlaştığını öne sürmüştü.

Parti içi yolsuzluk iddiaları ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ailesinin gelirinin incelendiğini açıklamasının ardından İYİ Parti Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı, partisinin 1 Ocak ve 17 Kasım tarihleri arasında son bir yıllık gelir ve giderlerine ilişkin özet bilançosunu paylaştı.

PARTİSİNİN EK BİLANÇOSUNU PAYLAŞTI

Aksakallı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Malumlarınız olduğu üzere bir süredir bazı basın-yayın organlarında partimizin gelir ve giderleri konusunda gerçek olmayan bilgiler üzerinden tartışmalar yapılmaktadır. Partimizin Merkez Teşkilatının tüm mali işlemleri 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile Parti Tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Partimizin kesin hesap özeti kanuni süresi içinde Anayasa Mahkemesi'ne ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmektedir.

*Tüm siyasi partilerimiz gibi İYİ Parti'miz de Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenlendiği üzere Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabidir. Anayasa Mahkemesi'nin denetimi Sayıştay eliyle yerine getirilmektedir. Önceki yıllara ait denetimlerin sonucunda, yapılan harcamaların 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu hükmüne yer verilmiştir. Kurumsal yönetim ilkeleri ve şeffaf bir görev anlayışı çerçevesinde partimizin 1.1.2023-17.11.2023 tarihleri arasındaki gelir ve giderlerine ilişkin özet bilanço Ek'te kamuoyumuzun bilgilerine sunulmuştur.”

GİDERLER: 560 MİLYON 317 BİN 390 LİRA

Paylaşılan Tabloda Giderler şu şekilde açıklandı:

Personel Giderleri: 30.814.036,36

Yönetim Giderleri: 30.909.434,22

Basın,Yayın,Propaganda Giderleri: 80.957.678,61

Vergi,Hukuk,Mahkeme Giderleri: 1.824.894,69

Mal Varlığı Giderleri: 1.430.866,32

Verilen Teşkilat Yardımları: 132.400.703,05

Gezi,Seçim Toplantı Giderleri: 281.979.777,69

Diğer Parti Giderleri: 0,00

Giderler Toplamı: 560.317.390,94

GELİRLER: 599 MİLYON 837 BİN 453 LİRA

Parti gelirleri şu şekilde açıklandı:

Parti Üye Giriş Aidat Geliri: 0,00

Parti Üye Yıllık Aidat Geliri: 0,00

Milletvekili Aidat Geliri: 0,00

Aday Adaylığı Özel Geliri: 44.055.000,21

Satış Geliri: 0,00

Teşkilat Yardımları: 0,00

Faaliyet Geliri(Toplantı,Şölen Vb): 0,00

Parti Mal Varlığı Geliri: 220.000,00

Devletçe Yapılan Yardımlar: 510.933.333,99

Yayın Geliri: 0,00

Bağış Ve Yardım Geliri: 1.612.724,88

Sair Gelirler (Banka Geliri Vb): 43.016.394,51

Gelirler Toplamı: 599.837.453,59

BORÇ VE KULLANILABİLİR LİMİT: 27 MİLYON 837 BİN, 79

Partinin toplam borcu ve kullanılabilir nakit limit bilgileri ise şu şekilde:

17.11.2023 Tarihli Banka Nakit Toplamı: 36.811.155,90

17.11.2023 Tarihli Satıcılara Borçlar: 1.297.861,24

17.11.2023 Tarihli Vergi SGK Borçları: 1.171.000,74

17.11.2023 Tarihli Teşkilatlara Gönderilecek Hazine Yar.: 6.937.214,00

Toplam Borç Toplamı: 9.406.075,98

Kullanılabilir Nakit: 27.387.079,92

“KANITLANIRSA İSTİFA EDERİM”

İYİ Parti lideri Meral Akşener önceki gün Şile’de gerçekleştirdiği toplantıda kendisine yönelik iddialarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Oğlumun ve onun eşinin hesaplarının kontrol edildiği, gayr-ı resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Kimin olduğunu söyleyemem çünkü gayr-ı resmi bir bilgi. Ama biz ilgili bankaya müracaat ettik. Ya o gayr-ı resmi bilgi resmi hale gelecek ya da o banka diyecek ki, ‘Biz bulamadık'. Herhangi bir kişinin, benim, eşimin değil, ama oğlumla gelinim doğru. Şayet bu ‘hayır efendim' ise ‘hayır efendim' dir. ‘Bulamadık' diye bir ‘hayır efendim' dir. ‘Biz bunu yapmadık' diye bir ‘hayır efendim' değildir. Yani iddialar olunca böyle şeyler olmuş. Buradan o dünkü sorulan sorulara son bir cevap veriyorum. Benim, oğlumun, gelinimin, 4 kız yeğenimin, iki erkek yeğenimin, kocamın, çocukluk arkadaşlarımızın, fabrikası olan arkadaşlarımızın, inşaat firması olan arkadaşlarımızın, hiç birinin, bu ülkenin hiçbir belediyesiyle, ne AK Parti ne CHP belediyeleriyle, ne il, ilçe ne de büyükşehir belediyeleriyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde ben bu politikayı tümden bırakacağım.”

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