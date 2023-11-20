İhracı istenen Dikbayır’dan ilk açıklama: Allah büyük
Partiden ihracı istenen İYİ Partili Ümit Dikbayır "Bazen, istenilenleri yapmazsanız, istenmez olursunuz… Allah büyük" dedi.
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.
Dikbayır, partinin Genel Başkanı Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edilmişti.
Yaşananların ardından Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bazen, istenilenleri yapmazsanız, istenmez olursunuz… Allah büyük…” ifadelerine yer verdi.