İki belediye duyurdu: Türkiye’den İsrail’e ilk resmi boykot

Gaziantep ve Sakarya büyükşehir belediyeleri, İsrail'i destekleyen firmalara boykot kararı aldı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail’i destekleyen markaların işletmelerinde satışının ve dağıtımının yasaklandığını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Sosyal marketlerimizde boykot var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerimizde ve sosyal marketlerde İsrail destekçisi firmaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi de benzer adımı attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce “Boykotun gücüne inanıyor; tüm imkanlarımızla Diyanet İşleri Başkanlığımızın çağrısına özen göstererek boykot ürünlerini kullanmıyoruz” paylaşımında bulundu. Yüce ardından “Saldırıların ilk gününden itibaren işgalci İsrail'e ait markaların ürünleri Belediye iştirak ve tesislerimizden kaldırılmıştır. Dualarımız ve kalplerimiz Filistin’deki kardeşlerimizle beraber” açıklaması yaptı. (AA-SÖZCÜ)