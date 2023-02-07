İmamoğlu: Hatay’a ulaşan ilk ekibimiz 8 vatandaşımızı enkazdan sağ kurtardı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde olduğunu belirterek "Hatay’a ulaşan ilk ekibimiz 8 vatandaşımızı enkazdan sağ kurtardı" dedi.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından belediye arama kurtarma ekiplerinin afet bölgesinde olduğunu duyurdu. İmamoğlu, paylaşımında şunları belirtti:

* “Hatay'a ulaşan ilk ekibimiz 8 vatandaşımızı enkazdan sağ kurtardı. Hatay'da şu an 100 kişilik ekibimiz var. G.Antep'ten 108, Adana'dan 100 kişilik ekibimiz Hatay'a ulaşmak üzere. Bu gece İstanbul'dan 100 kişilik tim daha yola çıkıyor.”

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