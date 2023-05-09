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İmamoğlu mitingine saldırıyla ilgili gözaltına alınan tüm şüpheliler serbest

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen "Halk Buluşması"na yapılan taşlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yayınlanma: 20:52 - 09 Mayıs 2023 Güncellenme:
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İmamoğlu mitingine saldırıyla ilgili gözaltına alınan tüm şüpheliler serbest

Kentte 7 Mayıs’ta yaşanan saldırıya karışan şüphelilerin tespitiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 şüpheliyi daha tespit etti. Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8’i adli kontrol şartıyla 1’i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerin olaya karışanların tespitine yönelik kayıt inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 14’ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla, 1’i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. (AA)

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