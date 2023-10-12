İmamoğlu’na taşlı saldırı davası 13 Kasım’da

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 7 Mayıs Erzurum mitinginde yapılan taşlı saldırıyla ilgili sanıklar 13 Kasım Pazartesi günü "silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından hakim karşısına çıkacak.

Orhan BOZKURT

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 7 Mayıs’ta Erzurum mitinginde gerçekleşen taşlı saldırıyla ilgili açılan davanın duruşma tarihi belirlendi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi 7. Asliye Ceza Mahkemesi kabul etti. Hazırlanan iddianameye göre dosyada 15 mağdur, 20 müşteki ve 28 şüphelinin adı bulunuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da müşteki sıfatıyla yer aldığı davanın ilk duruşması 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

YARALILARIN 14’Ü ŞİKAYETÇİ OLDU

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 20 müşteki arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun ve CHP Erzurum önceki İl Başkanı Suat Dülger yer alıyor. İdianameye göre davada 15 mağdur ve 28 şüpheli bulunuyor.

OLAYLAR SIRASINDA 28 KİŞİ YARALANDI

İddianameye göre, Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı’nda yaşanan saldırıda atılan taş, çakmak ve benzeri materyaller nedeniyle 23 kişi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandı. 5 kişinin ise basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandıkları, buna göre olaydaki en ağır yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve hayat fonksiyonlarını orta derece etkileyecek şekilde kemik kırığına sebep olma şeklinde gerçekleştiği ifade edildi.

Yaralananlardan 14’ünün şikayetçi oldukları ve bundan dolayı müşteki sıfatlarının bulunduğu, 14’ünün de yaralanmalarından dolayı şikayetçi olmadıklarından mağdur sıfatlarının bulunduğu dile getirildi. İki kişinin de yaralanmamasına karşın kendilerine yönelik saldırıdan dolayı şikayetçi oldukları ifade edildi.



SANIKLAR HAKKINDA 3 YIL İLA 9 YIL ARASINDA CEZA İSTENİYOR

Saldırının örgütlü gerçekleşmediği görüşüne yer verilen iddianameye göre “silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs” suçlarından yargılanacak sanıklar hakkında 2 yıl ila 9 yıl arasında ceza isteniyor.

İddianamenin hukuki değerlendirme kısmında ise “Faillerin amaçsal bir birliktelik içerisinde hareket ettikleri halde neticeyi gerçekleştirmeye elverişli hareketleri yapan faillerin hangisinin neticeyi gerçekleştirdiğine bakılmaksızın netice gerçekleştirilmiş gibi tüm faillerin sonuç suçtan sorumlu tutulması yoluna gidilecektir” ifadelerine yer verilmişti.