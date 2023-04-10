İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bir gün davet et anlatayım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi İstanbul’a bir çivi dahi çakamadı” sözlerine cevap verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Merzifon’da vatandaşlara seslendi….

İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Türkiye’de siyasete ahlak gelsin, siyasete dinamizm gelsin, siyasetten kibir, bencillik gitsin. Siyasete liyakat gelsin. Partizanlık devletimizin bütün kurumlarımızdan uzaklaşsın. Memleketimizin her birine eşitlik gelsin diye yola çıktık.

*Size bu milletin vicdanını, bu devletin aklını, bu insanlarımızın ahlakını ve hak, hukuk ve adaletin simgesi olmuş sevgili 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını getirdim size.

*Biz herkesin elini sıkmaya geliyoruz. Herkesle konuşacağız, ‘benden değilsen yoksun’ asla demeyeceğiz.

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’a çivi bile çakamadılar” sözlerine şu yanıtı verdi:

“BİR GÜN DAVET ET ANLATAYIM”

*Şimdi memleketimizi yöneten akıl, şahıslar, Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul’a gelip İstanbul’un belediye başkanına laf atamaz.

*Milletin oyunu alan kişi, 86 milyonun Cumhurbaşkanı olmalı. Efendim neymiş bir çivi bile çakmamışım. Bir gün davet et anlatayım. Bir gün bir bile yetmez hizmetlerimizi anlatmaya. Memleket bizim, İstanbul bizim… 14 Mayıs’ta 86 milyon insan onlara ‘bay bay’ diyecek.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni’ne katılmıştı.

Erdoğan, “Ulaştırma Bakanlığımız, asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını maalesef büyükşehir belediyesi yapmadığı için devraldı. 3 yılı geçti bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul’a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi ben inanıyorum ki İstanbul 2024’te verecek. Ama şimdi 14 Mayıs’ta parlamento seçimlerinde bunlara dersini verecek” ifadelerini kullanmıştı…

İlginizi Çekebilir İmamoğlu: Tek başına sahibi olduğunu zanneden hiç kimse bu kurumların başına gelmemeli

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın o sözlerine sert yanıt