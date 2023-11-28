İmamoğlu’ndan Göksu’ya çarpıcı seçim mesajı

İBB’nin 2024 yılı bütçe görüşmeleri sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP Grup Başkanvekili olan ve adı AKP’nin İBB başkan adayı olarak öne çıkan Tevfik Göksu arasında dikkat çeken bir atışma yaşandı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Meclisi'ne bütçeyi sunmasının ardından oturuma 15 dakika ara verildi.

Aradan sonra bütçe görüşmeleri devam etti ve oturumun geri kalan kısmını İmamoğlu yönetti. Oturum, siyasi grupları adına bütçeye ilişkin konuşmalarla devam etti.

“SİZ TATİLDE OLACAKSINIZ”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu bütçe konuşmasına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKP grubuna yönelik “Motivasyonu düşen ve önümüzdeki yıl da muhtemelen sıralarını boşaltacak olan arkadaşlarımızın bu bütçeyi yüzde 70'e yakın eksik bir şekilde dinlemelerini ikinci döneme olan motivasyonlarının göstergesi olarak altını çiziyorum” sözlerine atıf yaparak başladı.

Göksu “İBB Başkanı konuşmasının sonunda bana pas attı, ben de gol atayım. 2024'te bu grup en güçlü şekilde burada olacak ama siz çok sevdiğiniz tatilde olacaksınız” dedi.

İBB'ye merkezi bütçeden gelen paranın 12 kat arttığını ve bütçenin büyük kısmını oluşturduğunu söyleyince CHP'li meclis üyeleri Göksu'ya “İstanbul halkının parası o” diyerek tepki gösterdiler.

Göksu, İBB'nin Eylül 2023 itibariyle 98.9 milyar TL kesin borcunun bulunduğunu, İETT ve İSKİ'nin borcu eklendiğinde yıl sonunda kayıtlara girecek borcun 199 milyar TL'ye çıkacağını söyledi. Yönetim dönemi sona erdiğinden borcun daha da artmış olacağını belirten Göksu, İmamoğlu'na “Dönemin sonunda 246.9 milyar borçlanmış olarak gideceksiniz tatile” dedi. İBB'nin ulaşım, deprem, su ve çevre karnesinin sıfır olduğunu söyleyen Göksu, İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulundu.

“İSTANBUL'UN 5 YILINI HEBA ETTİNİZ”

Göksu şunları söyledi:

*İBB'nin son bütçesini görüşüyoruz. Seçim meydanlarında verdiği sözlerin yüzde 6'sını tutmuş. İBB Başkanı ‘sözünde durmayanı gönderin' demişti. Aziz İstanbullulara söylüyorum; sözünde durmayanı gönderin.

*Birinci önceliği asla İstanbul olmadı. İstanbul'u değil kendi siyasi kariyerini dert edindi. Sırf CHP'yi dizayn etmek için kongre sürecinde yani son 4 ayda İBB'ye 8 bin 643 işçi alındı. Bunu kendi adayınız da söyledi.

*Cumhurbaşkanı adayı olmak istedi, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olabildi. CHP Genel Başkanı olmak istedi, en sonunda CHP eş genel başkanı oldu ama İBB Başkanı olamadı. Seçimden birkaç saat sonra Kılıçdaroğlu ile baba-oğul ilişkisinden hançer ilişkisine geçti.

*CHP genel başkanı kim olmuş, bana ne? Birbirinizi yemişsiniz bana ne? Beni ilgilendiren İBB'nin kaynaklarının CHP'yi dizayn etmek için kullanılmasıdır. Sizin bu şehre borcunuz var, 5 yılını heba ettiniz.

*31 Mart'ta Allah'ın izniyle İstanbul halkı size hem sandıkta hem tarih önünde hesap soracak. 31 Mart 2024'te o koltukta AK Partili belediye başkanı olacak ve İBB başkanıma büyük bir iyilik yaparak tatile göndereceğiz.

İMAMOĞLU'NDAN GÖKSU'YA: BİRKAÇ AY SONRA EMEKLİ OLACAK

Oturumu yöneten İmamoğlu Göksu'ya “Konuşmasında incitici şeyler olsa da havaya sıkılan boş tarifler olduğu için muhatap almayacağım, tenezzül edip cevap vermeyeceğim. Kötü söz sahibine aittir. Çok anlamlı sözler de değil. Birkaç ay sonra herhalde kendisi emekli olacak. Yolu açık olsun, öyle görünüyor. Umutsuzluk görüyorum kendi yüzünde. Yine de güzel anılarla kendileri ile vedalaşmış olduk. Yolu açık olsun, başarılar dileriz” karşılığını verdi.

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