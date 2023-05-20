İmamoğlu’ndan ikinci tur ve Sinan Oğan açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ve ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile görüşmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Özlem GÜVEMLİ

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, güne, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın Arnavutköy'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başladı.

İmamoğlu, Arnavutköy'den Pendik'e geçti. ‘Engelliler Haftası Spor Şöleni’nde çocuklarla buluşan İmamoğlu'nun Anadolu yakasındaki ikinci adresi Tuzla oldu.

İKİNCİ TUR SEÇİM MESAJI

İmamoğlu Tuzla Aydınlı Semt Pazarı’nı ziyaret etti. Pazar ziyareti öncesinde gazetecilerin ikinci tur ile ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu sorular üzerine “Kesinlikle seçime katılım yüksek olacak. Vatandaş ilk turun ne anlama geldiğini biliyor. İkinci turu da çok iyi idrak etmiş durumda. Ben ilk turla yarışacak seviyede katılım olacağını düşünüyorum. İnsanlarımıza bu işin iki turlu olduğunu anlatıyoruz. İkinci maça 0-0 başlıyoruz. İnşallah biz kazanacağız” dedi.

ATA İTTİFAKI İLE GÖRÜŞMELER: UMUYORUM İYİ BİR UZLAŞMA OLUR

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ikinci tur için yapılan görüşmelere ilişkin soru üzerine de “Sayın Oğan ile sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor. Zafer Partisi’yle yapıyor. Benim şahsen gündemimde değil. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir alan, saha. Umuyorum iyi bir uzlaşma olur. Zaten biz ittifakı güçlendirerek yeni bir güçlü bir demokrasi inşası başarmak istiyoruz. Umuyorum sonucu güzel olsun” yanıtını verdi.

Tuzla Aydınlı Semt Pazarı'nda vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen İmamoğlu, ardından rotasını, aynı ilçede bulunan ve İBB tarafından büyük bölümü yenilenen Şehit Ömer Öner Sahil Parkı'na kırdı.

Buradaki çalışmaları yerinde incelemek isteyen İmamoğlu'nun yolu, park girişinde binlerce Tuzlalı tarafından kesildi. İmamoğlu, bir anda mini bir mitinge dönüşen inceleme gezisini, kalabalığa konuşma yaparak tamamladı.

“ŞU ANKİ İKTİDAR İSTİYOR Kİ, İNSANLARIMIZ BİRBİRİYLE KÖTÜ GEÇİNSİN”

Parkta bulunan yüksek bir noktaya çıkan İmamoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* “Şu anki iktidar istiyor ki, insanlarımız birbirini kötülesin. Birbiriyle kötü konuşsun. Birbiriyle kötü geçinsin. Oradan da kendileri galip çıksın. Bunu istiyorlar. Halbuki bizim insanımız komşuluğu, aynı binada yaşarken, aynı sokakta, aynı mahallede birbirine selam vermeyi sever, hal-hatır sormayı sever.

* Sağlığına, sıhhatine, iyi günde kötü günde bir arada olmaya hassasiyet gösterir. Bu bizi birbirine düşürmeye çalışan akla karşı uyanık olacağız. Onların istediği gibi, hani olur ya birisi sizi provoke etmeye çalışır ya da sizi kızdırmaya çalışır. Sakın ha sakın tuzağa düşmeyin. Hiç kimseye kötü konuşmayın. Herkese yaptığımız işleri, söylediğimiz güzel sözleri söyleyin. Bu konuda anlaştık mı?

“ZANNEDİYORLAR Kİ BU MİLLET, SEÇİMDE OY KULLANMAYA GİTMEYECEK”

* Zannediyorlar ki bu millet, seçimde oy kullanmaya gitmeyecek. İkinci tur, birinci turdan önemli. Bu final maçı. Öbürü ilk maçtı; bitti. İlk maçın kazananı yok. Bakın ikinci maça 0-0 başlayacağız. Bu millet, ikinci seçimde güçlü bir demokrasi golü atmaya hazır mı? Tamam. Dolayısıyla, hep birlikte sandığa firesiz gideceğiz.

* Burada bulunan her arkadaşım, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdiği gibi, bir arkadaşını da ikna edecek. Buna da hazır mıyız? Sandıkta, son yılların gördüğü en büyük güvenlik tedbirini, milletçe biz alacağız.

* Yarın İstanbul’un bütün sandık görevlilerini ve Türkiye Gönüllülerini ve Oy ve Ötesi grubunu Maltepe’de misafir edip, onlara görevlerini hatırlatacağım. Dolayısıyla hepinizi sandıkta görev almaya ya da ‘Bir parti üzerinden görev almam' diyorsanız, Türkiye Gönüllülerine üye olmaya davet ediyorum.

“BU MİLLETİN VATAN SEVGİSİNİ ÖLÇMEYE BİR ALLAH’IN KULUNUN GÜCÜ YETMEZ”

* Başladılar milletin, gene her zaman yaptıkları gibi, bayrak sevgisini, memleket sevgisini ve bu ülkeye olan sevdasını sorgulamaya. Sevgili hemşehrilerim, bu milletin vatan, millet, bayrak sevgisini ve Atatürk sevgisini, bu milletin yurduna olan düşkünlüğünü bir Allah’ın kulunun ölçmeye gücü yetmez. Bunlar, onların çaresizlikleri. Bu kötü dili de inşallah bir hafta sonra hep birlikte evine yollayacağız.

* Herkesle güzel konuşun. Onlar biraz gergin. Onlar, öyle çıktılar seçimi kazanmış gibi konuştular, ama biraz gerginler. Çünkü ciddi oy kaybettiler. Ki bana göre az kaybettiler. Daha çok kaybetmeleri lazımdı. Demek ki, biz biraz daha çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Her komşunuzun elini sıkın. Onlara selam götürün. Hizmetlerimizi anlatın.

* Biz bu milletin iyi olmasını istiyoruz. İttifakımızın gücünden bahsedin. Milletin iktidarı geliyor, milletin. Güzel çocuklarımızın iktidarı geliyor. Ve Allah’ın izniyle, pırlanta gibi gençlerimizin iktidarı geliyor. Geliyor gelmekte olan. Az kaldı. Size söz: Her şey çok güzel olacak.”

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