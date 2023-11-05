İncirlik’te gerginlik: Üsse girmeye çalıştılar, 6 polis yaralı

Adana'daki İncirlik Üssü önünde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto sırasında gerginlik çıktı. Tazyikli su ve biber gazı ile bazı eylemcilere müdahalede bulunan polislerden 6'sı yaralandı.

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Bugün Türkiye’nin farklı illerinden de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşların da destek verdiği konvoyda yer alanlar, ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutanlığı’nın konuşlu olduğu İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı önünde bir araya geldi.

Miting öncesinde ve sırasında bazı kişiler, taş, şişe ve havai fişek atarak İncirlik Üssü’ne girmek istedi.

Polis, üsse girmek isteyenleri tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ederek engelledi.

Üs önünde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın açıklamasının ardından gruptaki bazı kişiler dağılırken, bazılarının üsse girmeye yönelik eylemi sürdü.

Olaylar devam edince polis seslendiği kalabalığın dağılmasını istedi.

Bir süre daha slogan atan grup, ardından dağıldı.

6 POLİS YARALANDI

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyetin anons aracıyla ABD ve İsrail’i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü’ne girmeye çalışan gruba seslendi.

İnci, 6 polis memurunun olaylar sırasında yaralandığını belirterek, “Hep beraber son duamızı yapıp, sükunet içinde evlerimize gidelim. Allah rızası için. Hastanede 6 arkadaşım var. Bunları konuşmanın sırası değil. Haklı davamızda, haksız duruma düşmeyelim” dedi.

Kalabalıktaki bir kişi dua ettikten sonra grup, slogan atarak dağıldı. (AJANSLAR)