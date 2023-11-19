Interpol tarafından aranan Christian Palic Beşiktaş’ta yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin "Batı Balkan Kanadı" yöneticilerinden Christijan Palic'in yakalandığını duyurdu.
İstanbul’da düzenlenen “KARTEL-3 Operasyonuyla, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin Batı Balkan Kanadı yöneticilerinden Christijan Palic Beşiktaş’ta yakalandı.
Zehir taciri kartelin, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika'dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika’daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi.
AVRUPA ÜLKELERİ İLE BREZİLYA MAVİ BÜLTEN ÇIKARMIŞ
Avrupa’da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından “Batı Balkan Kanadının” yöneticileri arasında yer aldığı bildirilen Hırvatistan uyruklu Christijan PALIČ, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkartılan İnterpol’un Mavi Bülteniyle aranıyordu.
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan Palic, KARTEL-3 operasyonuyla Beşiktaş'ta yakalandı.