İSKİ, kuraklığa karşı alınacak tedbirleri belirledi

İstanbul’un güncel su durumunu masaya yatıran İSKİ, 2023 yılının kurak geçmesi durumunda alınacak tedbirler belirledi. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa yaşanması muhtemel her türlü senaryo karşında hazırlıklı olduklarını söyledi.

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İSKİ yönetimi, kentte yaşanan uzun kuraklık dönemi ve güncel su durumu ile ilgili İstanbul Su Kumanda ve Otomasyon Merkezi (İSKOM)'da toplantı gerçekleştirdi. İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda İstanbul'da suyun durumu masaya yatırıldı.

2023 yılı su bütçesi de toplantıda görüşüldü. 2023 yılı için 1 milyar 200 bin metreküp ham su ihtiyacı öngörülürken, en az yağışta dahi 1 Ocak 2024 tarihinde barajlarda yüzde 21'lik bir doluluk oranı olacağı tahmin edildi.

“BÜTÜN SENARYOLARA HAZIRLIKLIYIZ”

İstanbul'da suyun durumuna dair değerlendirmelerde bulunan İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, yaşanması muhtemel her türlü senaryo karşında hazırlıklı olduklarını belirterek, “Profesyonel yönetim kadromuz ve aldığımız önlemlerle kıymetli İstanbullu hemşerilerimize, kesintisiz su temini sağlama konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklık, tüm dünyada suyun daha verimli kullanılmasını gerektiriyor. Su kaynaklarımızın durumundan bağımsız olarak gerçekleştirdiğimiz tasarruf çağrımızı yineliyoruz” dedi.

OLASI KURAKLIĞA KARŞI 4 ÖNLEM

Toplantıda 2023 yılının kurak geçmesi durumunda alınan tedbirler şöyle sıralandı:

*Melen 3 Terfi Merkezi'nin Ocak ayı içerisinde devreye alınarak, Ömerli Barajı ve Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne iletilecek su miktarı arttırılacak.

* Ömerli Barajı Sal Pompasının günlük kapasitesi 250 bin metreküp arttırıldı. Bu sayede Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi kesintisiz biçimde çalıştırılabilecek.

* Bu kapasite artışından elde edilen suyun şehre verilebilmesi için gerekli isale hatları hizmete alındı ve terfi merkezinin kapasitesi yükseltildi.

*Su kayıp ve kaçakları ile mücadele disiplinli bir şekilde sürdürülecek. Bu kapsamda, 2021 yılında yüzde 20,52 olan bu oranın, 2022 yılında yüzde 19,45'e düşürülmesiyle yılda yaklaşık 10 milyon metreküp su kaybının önüne geçildi. Alınacak önlemlerde bu oran daha da aşağı seviyeye çekilecek.

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