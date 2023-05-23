İsmail Saymaz, Erdoğan ile Sinan Oğan görüşmesinin perde arkasını anlattı

SÖZCÜ Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz, SÖZCÜ TV’de katıldığı Basın Kulübü programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın görüşmesiyle ilgili "Görüşmeyi Erdoğan talep etmemiş. Duyduğum kadarıyla üçüncü bir kişi bu görüşmeye köprü işlevi gördü" dedi.

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SÖZCÜ Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz, SÖZCÜ TV'de katıldığı Basın Kulübü programında, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın görüşmesiyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

“GÖRÜŞMEYİ ERDOĞAN TALEP ETMEMİŞ”

Görüşmeyi Erdoğan’ın talep etmediğini belirten Saymaz, şunları söyledi:

* “Bir kişi, bir kişiyle görüşme talep ediyorsa, görüşme talep eden, görüşme talep ettiği kişiye gider, görüşme talep ettiği makama gider. Burada anormal bir durum var. Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gidiyor. Görüşmeyi kim talep etmiş olabilir? Benim duyduğum kadarıyla Erdoğan talep etmemiş. Burada bir anormallik var.

* Benim duyduğum kadarıyla bir aracı var ve talep eden de Erdoğan değil. Erdoğan, bu ilişkide muhtemelen görüşme talep edilen. Burada ben son ana kadar ‘Herhalde Cumhurbaşkanı olduğu için onun bulunduğu yere gitti’ diyordum. Hayır.

“ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ, GÖRÜŞMEYE KÖPRÜ İŞLEVİ GÖRDÜ”

* Bir kere, benim duyduğum kadarıyla üçüncü bir kişi bu görüşmeye köprü işlevi gördü. Ancak burada görüşmeyi talep eden makam Erdoğan değil, Erdoğan talep edilen makam. Üçüncü kişi, Türk vatandaşı. Aklıma ihtimaller geliyor. Yeni dönemde AK Parti’den milletvekili seçilen bir kişi olabilir mi diye düşünüyorum.

* Bu görüşme protokol kurallarına da ayrı, siyasi nezakete de aykırı. Görüşmeyi talep eden Erdoğan olsaydı, o ATA İttifakı’nın ya da Sinan Oğan’ın bulunduğu yere giderdi. Burada durum çok ters.”

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