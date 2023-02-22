İstanbul’a tedaviye getirilen 10 bin 743 depremzede taburcu edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazdan kurtarılıp İstanbul’daki hastanelere getirilen 11 bin 974 depremzededen 10 bin 743’ünün taburcu edildiğini açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından enkazdan sağ kurtarılan birçok kişi, Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelere sevk edilmişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, kente getirilen depremzedelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“16.30 itibarıyla, İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 11 bin 974 hastamızdan, 10 bin 743'ü taburcu oldu. 201 hasta yakınımızı ilimizde misafir ediyoruz. Hastalarımıza Allah’tan acil şifa diliyorum.”

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