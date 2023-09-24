İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyelilere verilen süre doldu

İstanbul'da kayıtlı olmayan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere bugünden itibaren yaptırım uygulanacak.

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İstanbul Valiliği'nin şehirde kayıtlı olmayan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere verdiği süre doldu.

Valilik tarafından 28 Temmuz 2023'te yapılan duyuruda, il dışında kayıtlı olmalarına rağmen halihazırda İstanbul'da bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, hafta ortasında yaptığı hatırlatmada geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 24 Eylül Pazar gününe kadar kayıtlı oldukları illere dönmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği bildirilmişti.

“SÜRE UZATILMAYACAK”

Açıklamada “Bu süre uzatılmayacaktır” denilmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı:

“24 Eylül 2023 itibarıyla Valiliğimiz tarafından yapılacak denetimlerde, İstanbul'da yasal kalış hakkı olmadığı halde kendilerine tanınan süre sonunda ilimizden ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar, Geçici Barınma Merkezlerine alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idari yükümlülükler getirilerek öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır.”

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ise ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'da kalışlarına izin verileceği duyurulmuştu.