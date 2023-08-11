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İstanbul’da sanayi bölgesinde fabrika yangını

Arnavutköy'e bağlı Yassıören köyü Akpınar Sanayi Bölgesi'nde 4 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına bir çok ilçeden takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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İstanbul’da sanayi bölgesinde fabrika yangını

Arnavutköy Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi’nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (AA)

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