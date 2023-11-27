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İstanbul’da yakalanan IŞİD’li Rus: İstihbarata çalışıyorum

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’in sosyal medya hesaplarını oluşturan ve “Ganimet” adı altında para toplayan 2’si Rus vatandaşı 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü hakkında adli kontrol uygulanırken, biri tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin daha önce IŞİD’e üye olduğunu sonrasında ülkesinin istihbarat birimlerine çalıştığını söylediği öğrenildi.

Habip ATAM
Yayınlanma: 11:27 - 27 Kasım 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da yakalanan IŞİD’li Rus: İstihbarata çalışıyorum

Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan çalışmada bazı şüphelileri tespit edildi. Bu kişilerin “IŞİD terör örgüt propagandası yaptığı ve ganimet adı altında örgüte para-eleman kazandırdığı” öne sürüldü.

DÖRT GÖZALTI

TEM ekipleri  4 şüpheliyi gözaltına aldı.  Polis ekiplerince yakalanan Hasan Ö.(51), Yaşar İ.(49), Amir I.(28) ve B.K.(32) isimli şüpheliler emniyete götürüldü.

ÜÇ ADLİ KONTROL 1 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, daha önce IŞİD faaliyetlerinde yer aldığını sonrasında ülkesinin istihbarat birimlerine çalıştığını öne sürdüğü belirtilen Rusya vatandaşı B.K. tutuklandı.

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