İstanbul’dan çıkış yok! Dün 800 TL olan bilet bugün 1000 TL

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Vatandaşlar Gaziantep ve Adana'ya gidemiyor. Dün 800 TL olan bilet fiyatı bugün 1000 TL oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyenler, İstanbul Otogarı’nda kalabalık oluşturmayı sürdürüyor. Otogar giriş ve çıkışında araç yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar bilet bulmakta zorlanıyor.

Otogarda başlayan tatil hareketliliği bugün de devam ederken, otobüs firmalarının koyduğu ek seferler de doldu. Depremin yaşandığı şehirlerden gelen turizm firmaları da bilet bulamayan vatandaşlara destek olmaya çalışıyor.

Kimi vatandaşlar da bayramlarını geçirmek için İstanbul’a geldi. Bilet bulamayan bazı vatandaşlar bilet fiyatlarının yüksekliğinden de şikayetçi oldu.

Gaziantep’te turizm firması temsilcisi olan Ali Kıran, İstanbul Otogarı’ndaki yoğunluk nedeniyle Gaziantep’ten geldiğini söyledi.

Gaziantep’ten 50 araç alarak İstanbul’a geldiğini anlatan Kıran, “Günlük 5 araç çıkarıyoruz. Piyasada araba bulunmuyor. Vatandaşlar Gaziantep ve Adana’ya gidemiyor. Birçok insan burada mağdur oldu. Burada 4-5 gün yatan işçiler var. Memleketine gidecek, gidemiyor. Biz de bu sorunları gidermek için Gaziantep’ten bomboş araba çıkartıp getiriyoruz. Düne kadar 800 liraya vatandaşı gönderiyorduk, bugün ücretler 1000 lira oldu.” diye konuştu.

Yolcu Nafile Öztürkmen de memleketi Gaziantep’e bilet bulamadığını ve ek sefer fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şikayetçi olduğunu söyledi.

Kardeşi ile otogarda kaldıklarını ifade eden Öztürkmen, “Normalde 2 gün önce Gaziantep’e almamız gereken bir bilet 600 lira iken bugün 1000 lira deniyor. En iyi firmaların sunduğu fiyat 600 lira. Ek sefer çıkaracaklar ve ek seferin bütün maliyetini almaya çalışıyorlar. Fırsatçılara imkan verilmemeli.” dedi.

Batman yolcusu Ayhan Uçar da otogarda saatlerdir bilet bulmak için beklediğini belirterek “Çocuklarım beni bekliyor. Bu gece otogarda yattım. Hiç yer yok. Büyüklerimizden rica ediyorum. Firmalar farklı fiyatlar söylüyor.” ifadelerini kullandı.

İnşaat işçisi Enes Şahin de bayramda ailesinin yanına memleketi Ağrı’ya gideceğini anlatarak “Burada 4-5 ay çalışıp memleketimize gidiyoruz. Bir ay önce biletimi aldım şu an bilet bulamıyorlar. Memlekete giderken de bayram trafiği yaşanıyor. Arkadaşlar Ağrı’ya, 24 saatlik yolu 28 saatte gitmişler. Ailemize de İstanbul’dan eşya, hediyeler götürüyoruz.” dedi.

Çocuklarıyla memleketi Mardin’e giden Zeynep Ural da bilet bulmak için günlerce uğraştıklarını söyledi. (AA)

İlginizi Çekebilir Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

İlginizi Çekebilir Bayram tatili başladı! Vatandaşlar otogara akın etti ama...

İlginizi Çekebilir Bayram öncesi akın ettiler, kilometrelerce kuyruk oluştu

İlginizi Çekebilir Bayram öncesi kiralık araçlara talep arttı; uzmanlardan dolandırıcı uyarısı geldi