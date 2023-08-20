İstanbul’un barajlarında son durum…

İSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 19 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'a, 3 milyon 309 bin metreküp su verildiğini bildirdi. Barajların doluluk oranının ise yüzde 32,38 olduğu belirtildi.

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İstanbul’un yaşadığı olağanüstü kuraklık dönemi devam ediyor.

Yetkililer çeşitli iletişim kanallarını kullanarak, “İstanbul’un geleceği için su tüketimini azaltın” açıklamalarında bulunuyor.

İSKİ Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

İSKİ, 19 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul’a 3 milyon 309 bin metreküp su verdiğini belirtti. Belirtilen su miktarının 1 milyon 470 bin metreküpü regülatörlerden, 1 milyon 839 bin metreküpü ise barajlardan sağlandı.

“BARAJLAR YÜZDE 32 SEVİYESİNDE”

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı paylaşımda şöyle denildi:

19 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı: 3 milyon 309 bin metreküp.

Regülatörler: 1 milyon 470 bin metreküp

Barajlar: 1 milyon 839 bin metreküp

Barajların Doluluk Oranı: Yüzde 32,38

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