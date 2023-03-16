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İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

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İstinye Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre: İstinye Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 27.03.2023

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