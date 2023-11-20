İtirazlara kulak tıkadılar, 40 milyonluk projeyi dalgalar yuttu

AKP’li başkanın yönettiği Zonguldak Belediyesi’nin talebi doğrultusunda TOKİ tarafından kent sahiline yapılan yaklaşık 40 milyon liralık Kıyı Düzenlemesi ve Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme projesi dev dalgalar nedeniyle yerle bir oldu.

İsmail AKDUMAN

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Zonguldak Belediyesi’nin girişimleri ile Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ’ye yaptırılan ahşap Kıyı Düzenlemesi ve Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme projesinin ihalesi 09.03.2020 tarihinde yapıldı.

Yaklaşık 40 milyon liraya mal olan proje 550 günde tamamlanacağı açıklanırken, geçen yıl Mayıs atında bitirildi. Proje aşamasında Zonguldak Çevre Koruma Derneği, ahşap malzeme kullanılmasına yaptığı itirazlar dinlenilmedi.

Ancak dün yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle oluşan 6-7 metrelik dev dalgalar yapılan düzenlemeleri yerle bir etti.

FIRTINA VE DALGALAR PARAMPARÇA ETTİ

Sahil kenarına ahşaptan yapılan yürüyüş yolu, temizlik işlerinin kullandığı yemekhane ve diğer dükkanlar, aydınlatma direkleri, oturma bankları fırtına ve dev dalgalar nedeniyle harabeye döndü.

Yıkılmayan kısımlar ise dalgaların getirdiği çöplerle doldu. Açılışı dahi resmi olarak yapılmayan projenin harabeye dönmesine Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk tepki gösterdi.

“SICAK OFİSLERDE PROJE YAPIYORLAR”

Proje aşamasında Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ı defalarca uyardıklarını söyleyen Öztürk şunları kaydetti:

“Ey kent cellatları! Ey buldukları her fırsatta ‘Bunlar da her şeye karşı' diyerek bizi itibarsızlaştırmaya çalışan cellat şakşakçıları.

Doğanın karşısında hiçsiniz. Kenti hiç tanımayıp Karadeniz'in delirdiği zamanlarda neler yapacağını hiç bilmeyen zavallıların sıcak ofislerinde ürettiği projenin son hali.

Yaptığımız onca itirazı dinleme lütfunda bulunmayan kibir abidelerinin cevabı ‘Ben yapmadım TOKİ yaptı' yüzsüzlüğü olacak elbette.

Kent cellatlarıyla onların şakşakçılarına diyeceğim çok şey var da ‘Cahil ve kötüsünüz' demekle yetiniyorum”