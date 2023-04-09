İYİ Parti listesinin şifreleri

14 Mayıs seçimlerine 35 gün kala TBMM'ye girmek için yarışacak İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu. İYİ Parti, 9 ilde aday çıkarmadı. Ayrıca Bilge Yılmaz, İsmail Tatlıoğlu, Birol Aydemir, Zeki Hakan Sıdalı, İsmail Koncuk, Durmuş Yılmaz, Ahmet Kamil Erozan’ın yeni hükümette kabinede veya liyakatli görevlerde yer alacağı bildirildi.

Deniz AYHAN

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14 Mayıs seçimlerine 35 gün kala TBMM’ye girmek için yarışacak İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu. Adaylar arasında eski bakanlar Lütfullah Kayalar, Ahmet Eşref Fakıbaba, İdris Naim Şahin, Edip Safter Gaydalı gibi isimler yer aldı.

Spor Adamı Gökhan Zan, Hatay’dan ikinci sırada; Ünal Karaman Konya’dan birinci sırada yer buldu. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

9 İLDE ADAY ÇIKARMADI

İYİ Parti, Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce’de aday çıkarmadı.

BAŞKANLIK DİVANI ÖN SAFLARDA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Koray Aydın, Ankara 1. Bölge 1. sırada, Ümit Dikbayır Sakarya 1. sırada, Cihan Paçacı İstanbul 1. bölge 3 sırada, Bahadır Erdem İstanbul 2. bölge 3. sırada, Şenol Sunat Manisa 1. sırada, Rıdvan Uz Çanakkale 1. sırada, Salim Ensarioğlu İstanbul 2. bölge 2 sıradan, Metin Ergun Muğla 1. sırada,

Ümit Özlale İzmir 1. bölge 2 sırada, Sevinç Atabay Bursa 1. bölge 2. sırada, Ünzile Yüksel Giresun 1. sırada, Burak Akburak İstanbul 1. bölge 2. sırada, Genel Sekreter Uğur Poyraz Antalya 1. Sırada ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Ankara 3. bölge 2. sırada aday gösterildi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez Balıkesir 1. Sıra, Buğra Kavuncu İstanbul 2. Bölge 1. Sırada yer buldu.

KABİNE İÇİN LİSTE DIŞI KALDILAR

İYİ Parti’nin ağır topları da Millet İttifakı'nın iktidar olması halinde kabinede veya liyakatli görevlerde yer almak için adaylık başvurusunda bulunmadı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Birol Aydemir, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz adaylık başvurusunda bulunmadı.

Ayrıca 27. Dönem milletvekilleri Zeki Hakan Sıdalı, Durmuş Yılmaz, Naci Cinisli, Hüseyin Örs, Adnan Sezgin, İsmail Koncuk'un yeni hükümette veya kabinede çeşitli kademelerde liyakatli görevlere getirileceği bildirildi.

ADAY LİSTESİNDE YER BULAN VEKİLLER

İYİ Parti'nin mevcut 36 milletvekilinden 11'i yeni listede yer buldu. Aday gösterilen isimler şöyle oldu: Aylin Cesur, Dursun Ataş, Müsavat Dervişoğlu, Erhan Usta, Fahrettin Yokuş, Koray Aydın, Lütfü Türkkan, Metin Ergun, Şenol Sunat, Ümit Dikbayır ve Yasin Öztürk yeni milletvekili listesinde.

ESKİ BAKANLAR LİSTEDE

Adaylar arasında eski bakanlar Lütfullah Kayalar, Ahmet Eşref Fakıbaba, İdris Naim Şahin, Edip Safter Gaydalı, Salim Ensarioğlu gibi isimler de listede yer buldu. ANAP döneminde Tarım Orman ve Köy İşleri ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Lütfullah Kayalar, Yozgat 1. Sırada, AKP döneminin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlarından ve eski belediye başkanlarından Eşref Fakıbaba, Ankara 1. Bölge 2. Sırada,

AKP Döneminin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Ordu’dan birinci sırada, ANAP döneminden Eski Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı da Bitlis'ten 1. Sıradan ve DYP döneminin Eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu da İstanbul 2. Bölgede 2. Sırada aday gösterildi.

ESKİ BAŞKAN İYİ PARTİ LİSTESİNDE

AKP'den belediye başkanı seçilip kısa süre sonra ‘yolsuzluklara dayanamadığı’ iddiasıyla görevini bırakan ve İYİ Parti’ye katılan eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Nevşehir'den birinci sırada aday oldu.

SPOR ADAMLARI

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'ye katılan Spor Adamları Gökhan Zan, Hatay’dan ikinci sırada; Ünal Karaman Konya’dan birinci sırada yer buldu.

TÜRKEŞ'İN KIZI ADAY

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana'dan birinci sıra adayı oldu. Avukat Ece Güner, İstanbul 2. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı oldu. Güner yaptığı açıklamada, “Bu tarihi mücadelede, cesur bir kadın liderin yanında yer almaktan onur duyuyorum.” dedi.

KÜRT İSİMLER ÖN SIRALARDA

Kürt siyasetçiler de İstanbul listesinde ön sıralarda yer buldu. İstanbul 2. Bölgede 2. sırada Diyarbakırlı Salim Ensarioğlu ve İstanbul 1. bölge 4. Sırada ise Mardinli Baver Miroğlu yer aldı.

GAZETECİ KIDIK DA ADAY

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İBB Meclis Üyesi, Gazeteci Ali Kıdık da İstanbul 3. Bölgeden 7. Sıradan aday gösterildi. Gazeteci Selcan Hamşıoğlu da Tekirdağ'dan 1. Sıradan aday oldu.

SOKAK RÖPORTAJIYLA ÜNLENEN İSİM

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık ise Antalya listesinde 12. sırada kendine yer buldu.

ÇIRAY ÇEKİLMİŞTİ

İYİ Parti'nin ağır toplarından olan Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, liste açıklanmadan bir gün önce adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Çıray temayul yoklamasına tepki göstermişti.

KADIN KOTASI AŞILDI

İYİ Parti'nin milletvekili listesinde yüzde 25 kadın kotası aşıldı. 126 iş insanı, 74 avukat, 42 mühendis, 34 doktor, 27 akademisyen, 26 öğretmen, 21 yönetici ve çeşitli meslekler yer aldı.

5 İSİM CHP LİSTESİNDEN

İYİ Partili beş isim ise CHP listelerinden aday yapıldı. İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel CHP İstanbul 1. Bölge 6. Sıradan, Milli Tekvandocu İrem Yaman CHP Ankara 2. Bölge 4. Sıradan, İYİ Parti’nin kurucularından olan ünlü yönetmen Onur Aydın İstanbul 2. Bölge 11. sıradan, İYİ Parti STK İlişkileri Başkanlığı Koordinatörü Orkun Kanber Ankara 2. Bölge 5. sıradan ve İYİ Parti kurucularından Berna Sukas CHP İstanbul 2. Bölge 9. Sıradan aday gösterildi.

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