İYİ Parti verileri paylaştı: ‘Japonların kader ve fıtratı’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, Japonya'nın son 20 yılındaki büyük deprem felaketlerinin bilançosunu paylaştı. 18 tane 7-8,3 büyüklüğündeki depremlerde toplam ölü sayısının 56 olduğu tabloya dikkat çeken Erozan, "Japonların kader ve fıtratı…" notunu düştü.

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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde 38 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Politikalar Başkanı, Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, büyük felaketin ardından Japonya'da son 20 yılda yaşanan 7'den büyük depremlerde ortaya çıkan bilançoyu paylaştı.

JAPONYA’DA 18 BÜYÜK DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 56

Erozan'ın paylaşımına göre Japonya'da son 20 yılda 18 tane 7-8,3 büyüklükleri aralığında deprem olurken, 18 büyük depremde toplam ölü sayısı sadece 56.

Dünyanın kayıtlı tarihindeki en büyük deprem olan 2011 yılındaki Tohoku merkezli 9.1 büyüklüğündeki depremde ise 20 bin kişinin öldüğü belirtildi.

SON DEPREMDE SADECE 4 KİŞİ ÖLDÜ

Japonya'da geçtiğimiz mart ayında gerçekleşen 7.4 büyüklüğünde Fukuşima merkezli depremde 4 kişi ölmüştü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, paylaşımına “Japonların kader ve fıtratı…” notunu düştü.

ERDOĞAN “KADER PLANI” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciası için söylediği ‘kader planı’ ifadesini, Kahramanmaraş merkezli depremler için kullanmıştı. Depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” demişti.

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