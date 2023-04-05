İYİ Parti’den AKP ve Ömer Çelik’e yanıt

İYİ Parti'den AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Meral Akşener'e yönelik kullandığı ifadeler sonrası açıklama geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in açıklamaları sonrası kameralar karşısına geçti.

Çelik, “İYİ Parti'nin grup toplantısında Sayın Akşener'in kullandığı üslup, bunu üzülerek söylüyorum son yıllardaki en yakışıksız ifadeleri olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener'i tebrik etmiş, bu yakışıksızlığa çifte destek olmuştur. Argo tabirlerle bağırıp, çağırarak, saldırgan üslup haline, son yıllarda gördüğümüz en yakışıksız konuşmaya şahit olmak zorunda kaldık.” dedi.

İYİ PARTİ’DEN YANIT

Çelik’in bu sözleri sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yanıt geldi. Zorlu şu ifadeleri kullandı;

*Bugün TBMM Grup konuşmasında Sn. Genel Başkanımızın temsilen gösterdiği kovanlar üzerinden panikleyen siyasi iktidar, suçunu bastırmak ve ülkedeki ekonomik yangını gölgelemek için yine çarpıtma ve mağdur çıkarma seansına başvurmuştur. Oysa her şey milletimizin gözleri önündedir.

*Aslında o mermi kovanlarının temsil ettiği gerçekler, ülkemizin getirildiği hazin tablonun işaret fişeğidir. Öyle ki, o kovanlar daha 30 Mart günü parti binamıza sıkılan ve üzeri yalanlarla örtülen mermilerdir. Tabi ki Ankara'nın göbeğinde katledilen Sinan Ateş'i vuran hain kurşunlardır.

*Dahası, Özgecan'lar, Şule'ler, Ceren'ler…Ve şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınlarımıza atılan kurşunlardır. Ya vaktiyle göz yumduğunuz hendekler, kurulan sözde mahkemeler ve o karanlık günlerle şehadete varan evlatlarımız. İşte o canlara kıyan kahpe kurşunlardır.

*Hal böyleyken bir de gerçekleri örtbas için terör örgütünün hezeyanlarından dem vurmak çaresizliğin bir ifadesidir. İYİ Parti varoldukça nerede olursa olsun terörün kökünü kazımak boynumuzun borcu, ayrıştırdığınız milleti birleştirmek ise temel ülkümüzdür.

İlginizi Çekebilir Ömer Çelik'ten Akşener açıklaması

İlginizi Çekebilir Meral Akşener kürsüde kurşunları fırlattı...