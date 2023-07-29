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İYİ Partili Usta: Sorunun çözülmesi lazım

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde incelemelerde bulundu.

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İYİ Partili Usta: Sorunun çözülmesi lazım

Usta, toprak kayması sonucu çöken Vezirköprü-Boyabat yolundaki incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, Vezirköprü’ye bağlı köylerinin yaklaşık yarısının bu yolu kullandığını belirtti.

İnsanların her gün yoğun olarak kullandığı yolun bir tarafının tamamen göçtüğünü vurgulayan Usta, “Bu durumun yetkili devlet dairelerine iletilmesi lazım ve onlar tarafından çözümüne bakılması lazım.” dedi.

“ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ”

Bu durumu mecliste de gündeme getireceklerini ve kamuoyuna taşıyacaklarını dile getiren Erhan Usta, “İvedilikle bu sorunun çözülmesi lazım. Sadece bu değil köy yollarında da ciddi sıkıntılar var. Bunların hepsine bakılması lazım. Bu yolların biran önce yapılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” ifadelerini kullandı. (AA)

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Erhan Usta İYİ Parti Samsun
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