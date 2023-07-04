İzmir’de Arapça dükkan tabelaları kaldırılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi; Konak ilçesinin Basmane, Çankaya ve İkiçeşmelik semtlerinde cadde ve meydanlardaki Arapça tabelaları kaldırmaya başladı.
İzmir'de son günlerde sosyal medyada yer alan, özellikle bazı semtlerde Suriye ve Afganistan'dan gelen sığınmacıların görüntüleri tepki çekmişti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek; yetkili olduğu cadde ve meydanlardaki Arapça tabelaları, İlan Reklam Yönetmeliği Ortak Esaslar Madde 6/1'in U bendine göre toplamaya başladı.
Konak ilçesinin Basmane, Çankaya ve İkiçeşmelik semtlerinde toplanan tabelalar dönüşüme gönderilecek.