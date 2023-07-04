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İzmir’de Arapça dükkan tabelaları kaldırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Konak ilçesinin Basmane, Çankaya ve İkiçeşmelik semtlerinde cadde ve meydanlardaki Arapça tabelaları kaldırmaya başladı.

Yayınlanma: 20:42 - 04 Temmuz 2023 Güncellenme:
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İzmir'de son günlerde sosyal medyada yer alan, özellikle bazı semtlerde Suriye ve Afganistan'dan gelen sığınmacıların görüntüleri tepki çekmişti.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek; yetkili olduğu cadde ve meydanlardaki Arapça tabelaları, İlan Reklam Yönetmeliği Ortak Esaslar Madde 6/1'in U bendine göre toplamaya başladı.

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Konak ilçesinin Basmane, Çankaya ve İkiçeşmelik semtlerinde toplanan tabelalar dönüşüme gönderilecek.

 

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