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İzmir’de İsrail protestosu: Başına silah dayadı!

İzmir'de bir kişi, elinde Türk bayrağı bulunan bir protesto gerçekleştirdi. İsrail bayrağını yere serip üzerine basan ve başına tabanca dayayan kişiyi polis, ikna etmeye çalışıyor.

Yayınlanma: 14:05 - 20 Kasım 2023 Güncellenme:
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İzmir’de İsrail protestosu: Başına silah dayadı!

İzmir’de gerçekleşen olay, Konak ilçesi Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında otomobili ile gelen Muhammet adlı kişi, İsrail bayrağını yerde serdikten sonra eline Türk bayrağı alarak başına tabanca dayadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kişiyi ikna etmeye çalışıyor. (DHA)

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