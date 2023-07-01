İzmir’de karşı şeride geçen otomobil, minibüsle çarpıştı: 4 ölü, 21 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjü aşarak karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.30 sıralarında Kısık Mahallesi İzmir-Aydın karayolunda meydana geldi. Özcan Ö. yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobil, Gaziemir yönünden Ayrancılar istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı yönden gelen İsmail A.’nın kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise otomobilde bulunan Sibel Ö. ile Şengül A.’nın yaşamını yitirdiği, her iki araçta bulunan toplam 23 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özcan Ö. ve Mustafa K. da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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