İzmir’de sahte içki can aldı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi’nde yalnız yaşayan İsmail Nişan’ı evde hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Nişan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evde, pet şişede sahte içki bulundu. Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Nişan’ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)