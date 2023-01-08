Kadınlar Eskişehir’den seslendi: Anayasa değişikliğine hayır!

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri, iktidarın başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine karşı çıkmak için bir araya geldi. Platform adına konuşan Eğitim Sen Eskişehir Şube Kadın Sekreteri Özge Akgül Ayaz, “Haklarımızı tümden gasp etmenin yolunu açan anayasa değişikliğine tereddütsüz hayır diyoruz” dedi.

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Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, Anayasa değişikliğine karşı düzenlediği eylemde, iktidarın başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifine tepki gösterdi.

“TEK BİR KADIN İÇİN YARARI YOK”

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri, Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü Caddesi'nde Kanatlı AVM önünde eylem yaptı. Anayasa değişikliği teklifinin tek bir kadın için bile yararı olmadığını dile getiren kadınlar, ‘Eşitliğe, laikliğe, inanç özgürlüğüne saldıran Anayasa değişikliğine hayır' yazılı pankart açarak, herkesi bu teklife hayır demek için çağrıda bulundu.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu adına konuşan Özge Özgül Ayaz, “İktidarın kelimelerini özenle seçerek hazırladığı tasarıyı okurken şunu demeden edemiyoruz. Yalanlarınız güzel, inanması zevkli ancak biz kadınlar bu yalanlara doyduk. Bizler biliyoruz ki bir seçim sathında, başörtüsü üzerinden sürdürülen bu tartışmanın bir tek kadın için bile yararı yok. Ama zararı çok büyük” dedi.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ KABUL ETMİYORUZ”

Bu Anayasa teklifinin, kadınlara ‘siyasi rehine', LGBTİ'lere ‘yok edilecek sapkın' muamelesi yapmak olduğunu ifade eden Ayaz, “Biz kadınlar Anayasa değişikliğini kabul etmiyoruz. Bugün başını örten ya da örtmeyen milyonlarca kadının acil ihtiyacı; Meclisin ne giyeceği hakkında yapacağı Anayasa değişikliği değil can güvenliği ve yaşam hakkıdır. Biz kadınlar içine itildiğimiz ekonomik çöküş ve yoksullaştırılmadan çıkış için somut ekonomik planlar, şiddetten etkin bir şekilde korunmak için acil önlemler, eşitsiz ev içi ve bakım emeği yükünü sırtımızdan alacak bütünlüklü ve eşitlikçi politikalar istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ KADINLAR YAZDI, KADINLAR UYGULATACAK”

Hiçbir sandık pazarlığının, hiçbir oy beklentisinin en temel hakların tartışma konusu haline getirilmesinin gerekçesi olamayacağını vurgulayan Ayaz, temel hak ve özgürlüklerin referandum konusu yapılamayacağını, çoğunluk arkasına sığınılarak ortadan kaldırılamayacağını söyledi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına da tepki gösteren Ayaz şunları söyledi:

“Daha birkaç gün önce Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi hukuka uygun buldu. Hukukun siyasettin elinde oyuncak olduğu bir iklimde Danıştay'ın bu kararını tanımıyoruz. İstanbul Sözleşmesini kadınlar yazdı, kadınlar uygulatacak.

İstanbul Sözleşmesinden hukuka aykırı olarak imza çekenler gidecek eşit özgür bir ülkeyi kadınlar kuracak.

Yasaların altını oyanlar, kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti ortadan kaldırmayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı şekilde çıkanlar, çocukları cinsel istismar ve sömürüden korumayı amaçlayan Lanzarote Sözleşmesi'ni hedef alanlar, kadınların kazanılmış haklarına ve hayatlarına kastedenler ve onların işbirlikçilerinin yapacakları Anayasa'yı kabul etmiyoruz.

Haklarımızı tümden gasp etmenin yolunu açan bu anayasa değişikliğine hep birlikte var gücümüzle amasız, fakatsız, tereddütsüz ‘Hayır' diyoruz ve herkesi bu ‘Hayır'ı büyütmeye çağırıyoruz.”