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Kahramanmaraş depremiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Kahramanmaraş'ta 7,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır" ifadesini kullandı.

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Kahramanmaraş depremiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

* İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir.

* İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

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