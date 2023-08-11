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Kamuda 145 genel müdür değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 11 bakanlıkta 145 genel müdür değişti.

Yayınlanma: 00:12 - 11 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Kamuda 145 genel müdür değişti

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