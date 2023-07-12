Kamyonette ölü bulunan ‘Maserati’li polisin eşi konuştu

Trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve dün kamyonetinde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül açıklama yaptı. Üçgül, Maserati marka otomobil kullanmasıyla gündeme gelen eşinin ölümüyle ilgili konuştu.

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22 Nisan'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde tatilden dönmek için Muğla'nın Dalaman ilçesinden İstanbul'a gitmek isteyen İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Fatih Uzun ve ailesi, hayatlarının en büyük şokunu yaşadı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Fatih Uzun, İzmir otobanında Manisa'nın Soma ilçesi kavşağında ilerlerken, 9 milyon TL değerindeki Maserati marka lüks otomobili kullanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül tarafından trafikte tacize uğradı ve ailesinin gözleri önünde acımasızca dövüldü.

Manisa’da Soma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Hüseyin Tayfun Üçgül’ün ‘alenen hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

MAL VARLIĞI İNCELEME ALTINA ALINDI

Olayın ardından polis Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı’nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Üçgül’ün görev yeri değiştirildi.

Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’nden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını inceleme altına aldı.

CESEDİ KAMYONETTE BULUNDU

Soruşturma süreci devam ederken, dün Muğla’nın Ortaca ilçesi Gökbel Mahallesi’ndeki ormanda park halindeki kamyonette Hüseyin Tayfun Üçgül’ün cansız bedeni bulundu. İlk incelemede, Üçgül’ün tabanca ile başına ateş ederek intihar ettiği üzerinde duruldu. 3 çocuk babası Üçgül’ün cenazesi, otopsi Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

OTOPSİSİ TAMAMLANDI

Otopsisi tamamlanan Üçgül’ün bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi. Otopsi raporu ile Üçgül’in intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi. Üçgül’ün cenazesi, otopsiden sonra yakınlarına teslim edildi. Üçgül’ün cenazesi, öğle vakti Ortaca ilçesi Merkez Camisi’nde kılanacak namazın ardından Gökbel Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

“ÇOCUKLARIM BABASIZ KALDI”

Trafikteki olaydan sonra sahip olduğu Maserati otomobili ile gündeme gelen Üçgül’ün eşi Özlem Üçgül ise sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Üçgül, paylaşımda, “Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Hala asılsız haberler. Benim eşim onurlu, gururluydu. Atılan iftiraları hazmedemedi. Çocuklarım babasız kaldı. Sizin de ciğeriniz yansın. Rabbim hesabını soracak. Ne geçti eline avukat? Vurmadı bile sana. Nasıl bitirdiniz dağ gibi adamı? Bir lokma haram yemedi, yedirtmedi” dedi. (DHA)

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