Kamyonla cenaze namazı kılanların arasına dalmıştı: 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin, sürücü ve firma yetkilisi tutuklandı.

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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, 9 Eylül Cumartesi günü viraja kontrolsüz bir şekilde giren bir kamyon, cenaze defini yapılan alana girdi.

Cenaze için toplanan kalabalığın arasına dalan kamyın 6 kişinin ölümüne , 25 kişinin de yaralanmasına sebep oldu

Kazanın ardıdan kamyon sürücüsü ve kamyonun ait olduğu firmanın 4 yetkilisi de cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Yürütüeln soruşturma kapsamında adliye sevk edilen kamyon sürücüsü ve şirket yetkililerinden İ.A. tutuklandı.

Diğer şirket yetkilileri M.S. ile K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.A.A. ise ifadesine müteakip serbest bırakıldı.