Kanal İstanbul manzaralı 12 bin 585 konuta onay

Kanal İstanbul güzergahında tarla ve orman niteliğindeki 1 milyon metrekarelik arazide, THY ve Emlak Konut’un ortak olduğu konut projesi için "ÇED gerekli değildir" kararı verildi. 42 bin 500 kişilik nüfusun yaşaması planlanan konut projesine onay çıktı.

Özlem GÜVEMLİ

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Arnavutköy Dursunköy mahallesinde Emlak Konut GYO tarafından yapılması planlanan 12 bin 585 konut ve 450 ticari alandan oluşan sosyal konut inşaatı için geçtiğimiz mayıs ayında başlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlandı. İstanbul Valiliği tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Onay çıkan projenin sahibi, yarı yarıya Emlak Konut GYO ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı.

2011 yılından beri gündemde olan ve ihale süreci bile başlamayan Kanal İstanbul'un yanı başındaki toplam 1 milyon metrekarelik arazide 528 adet blok dikilecek, yükseklikler 8 kata kadar çıkacak. Projede toplam 1 milyon 785 bin 74 metrekare kapalı inşaat yapılacak ve alanda 42 bin 500 kişinin yaşaması planlanıyor. Projenin iskân aşamasına en erken 2033 yılının son çeyreğinde gelecek. Projenin maliyeti de 12 milyar 53 milyon 890 bin 472 TL.

İNŞAAT SAHASINDAKİ AĞAÇLAR TAŞINACAK

Projenin tanıtım dosyasında saha içerisinde ağaçlarla ilgili “Proje sahasında ağaç kesimi konusunda herhangi bir planlama yapılmamıştır, ancak blokların oturum şekli farklı olduğundan ve inşaat aşaması sürecinde ağaçların korunması mümkün olamayacağından saha içerisindeki tüm ağaçların taşınması söz konusu olacaktır. Ağaçların kesimi, sökümü, yer değiştirilmesi, taşınması gibi işlemlerde gerekli izinler alınacak, alınmadan faaliyete başlanmayacaktır” denildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında 3. havalimanı çalışanları için Emlak Konut GYO ile THY işbirliği ile Kanal İstanbul güzergahında Arnavutköy'e bağlı Dursunköy'de 3.6 milyon metrekarelik alanda konut inşa edileceğini duyurmuştu. Konut projesinin ilk etabı için 17 Mayıs 2023 tarihinde ilk imzalar atıldı.

“Dursunköy 1. Etap 1. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için UNTD İnşaat A.Ş. ile 3 milyar 488 milyon 800 bin TL'lik sözleşme imzalandı. “2. Etap 1. Kısım İnşaatı” işi için de Antaş Altyapı ve Gökyol İnşaat iş ortaklığı ile 2 milyar 157 milyon TL'lik sözleşme imza altına alındı. Projenin 41 adet parselinin yapı ruhsatları da alınmış durumda.

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