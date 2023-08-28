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Kanser hastası eşini öldürdü

Adana'da tüyler ürperten cinayet... 76 yaşındaki Abdullah Sarı, tartıştığı kanser hastası eşi Naile Sarı'yı öldürdükten sonra polise teslim oldu.

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Kanser hastası eşini öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Abdullah ve Naile Sarı çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah Sarı (76) eşini tabancayla sırtından vurdu.

ADLİYEYE GİDİP TESLİM OLDU

Kanser hastası olduğu öğrenilen Naile Sarı (74) yere yığılırken eşi ise evden ayrıldı. Tabanca sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi’ne giderek kontrol noktasındaki polislere teslim oldu.

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