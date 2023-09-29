Kapalıçarşı ve Tahtakale’yi su bastı
İstanbul'da iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı bir çok noktada felç etti. Yoğun yağmur nedeniyle tarihi Kapalıçarşı'yı de su bastı. Tahtakale'de de rögarlar taşarken esnaf su tahliyesi için çalışma yaptı...
İstanbul’da dünden bu yana etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttıran sağanak kentin birçok farklı noktasını su baskınlarıyla vurdu.
İstanbulluların zor anlar yaşadığı yerlerden biri de tarihi Kapalıçarşı ve Tahtakale semtleri oldu. Rögarların taşmasıyla su basan Kapalıçarşı ve Tahtakale’de esnaf su tahliyesi için çaba sarf etti.
Öte yandan; İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlarla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) açıklama geldi. AKOM, 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
SICAKLIKLAR 22 – 25 DERECE ARASINDA SEYREDECEK
İstanbul’da hafta sonu hava sıcaklıkları 22 – 25 derece aralığında seyredecek. İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Ekime kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. (DHA)