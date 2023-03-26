Karabük Üniversitesi 61 sözleşmeli personel alıyor

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Karabük Üniversitesi 61 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre: Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 61 (altmış bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, posta vb. yol ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

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