Karadeniz Ereğli’de sel ve fırtınanın maliyeti belli oldu

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sel ve fırtına nedeniyle hasar oluşan ilçenin tekrar ayağa kalkabilmesi için 200 milyon liraya ihtiyaç olduğunu açıkladı.

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Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçenin sahilinde gazetecilere, hafta sonu kentin büyük bir afet yaşadığını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Posbıyık, ilçede heyelanlar, çökmeler olduğunu, mezarlıkların, piknik alanlarının, çarşıların, plajların zarar gördüğünü anlatarak, görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Fırtınada balıkçı teknelerinin de zarar gördüğünü aktaran Posbıyık, evlerin ve iş yerlerinin çatılarının uçtuğunu, su baskınlarının yaşandığını belirtti.

KAYIP 11 PERSONEL İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İlçede yaşanan diğer olumsuzluklar ve zararlardan da bahseden Posbıyık, fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı geminin kayıp 11 personelinin bulunmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini hatırlattı.

Posbıyık, ilçenin ayağa kalkması için 200 milyon liraya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Posbıyık, sel ve fırtına nedeniyle hasar oluşan ilçeyi, eskisinden daha iyi hale getirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi. (AA)